الذهب يرتفع مع تلميحات الفيدرالي بالتيسير النقدي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم أمس الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية، وسط توقعات من الفيدرالي الأميركي بخفض معدل الفائدة العام المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 2035.7 دولار للأونصة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وتزامن مع مكاسب الذهب تراجع الدولار الذي سجل خسائر أسبوعية، مما عزز فرص شراء المعدن الأصفر بالنسبة للمشترين الأجانب.

ووفقاً لأداة CME FedWatch التي تقيس التوقعات الخاصة بمعدل الفائدة، فإن 70% من التقديرات تشير حالياً إلى خفض محتمل للفائدة في مارس / آذار، وتعزز معدلات الفائدة المنخفضة الشهية نحو الأصول التي لا تدر عائد كالذهب.