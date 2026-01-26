الذهب يسجل مستوى قياسي جديد يتجاوز 5000 دولار

شفق نيوز- متابعة

سجّل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 5000 دولار للأونصة، اليوم الاثنين، مدفوعاً بإقبال كبير من المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.98% ليصل إلى 5081.18 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 5092.71 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 2.01% لتبلغ 5079.30 دولاراً للأونصة.

وسجّل الذهب أول اختراق تاريخي لمستوى 5000 دولار للأونصة، بعد أن حقق ارتفاعاً بنسبة 64% خلال عام 2025، مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة، وتيسير السياسة النقدية الأميركية، وعمليات شراء مكثفة من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، فيما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17% منذ بداية عام 2026.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 5.79% إلى 108.91 دولارات للأونصة، بعد تسجيلها مستوى قياسياً عند 109.44 دولارات، كما صعد البلاتين بنسبة 3.77% إلى 2871.40 دولاراً للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 2891.6 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 2075.30 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما تجاوزت الفضة مستوى 100 دولار للأونصة لأول مرة يوم الجمعة الماضي، بعد مكاسب قوية بلغت 147% خلال عام 2025، مدفوعة بإقبال المستثمرين الأفراد وارتفاع الطلب في الأسواق المادية.