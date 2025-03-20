الذهب يسجل مستوى قياسيًا مع توقعات خفض الفائدة

شفق نيوز/ ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية الذهب وسط استمرار المشاكل الجيوسياسية والاقتصادية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,049.89 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 3058.40 دولارا.

وقال ديك بون المدير العام لشركة هيراوس ميتالز هونج كونج المحدودة إن الذهب مدفوع "بالكثير من أوضاع السوق غير المؤكدة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأميركي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق".

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء. ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.

وساهمت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، واستئناف التوترات في الشرق الأوسط، في ارتفاع الذهب القياسي، مما دفع السبائك إلى تسجيل 16 مستوى قياسيا مرتفعا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق مستوى 3000 دولار.

ويعتبر الذهب غير المدر للعائد بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.81 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.05 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 957.42 دولارا.