سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يسجل مستوى قياسياً مقابل الليرة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T11:01:16+0000
الذهب يسجل مستوى قياسياً مقابل الليرة التركية

شفق نيوز/ اخترق سعر الذهب في تركيا مستوى قياسي جديد لتأتي أسعار الذهب كالتالي:

جرام الذهب: 1,023 ليرة تركية

قيراط الذهب 1,710 ليرة تركية

أوقية الليرة 6,846 ليرة تركية

سجل سعر الذهب مستوى قياسي جديد اليوم في تركيا، رغم تراجع سعر الذهب العالمي فوق 1,800 دولار للأوقية. ويأتي ارتفاع سعر الذهب في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية.

وارتفع سعر الذهب من 770 ليرة تركية في بداية شهر ديسمبر إلى 1,023 ليرة تركية اليوم. ليزيد سعر جرام الذهب مقابل الليرة التركية بأكثر من 120% هذا العام.

وخفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة 500 نقطة أساس، ليهبط من 19% إلى 14%. وارتفع سعر الذهب قرابة 70%. وتستمر الليرة التركية في التراجع مع إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة.

رويترز

related

ارتفاع جديد بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-04 09:05:02
ارتفاع جديد بأسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-05 08:35:16
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-01 09:15:21
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-22 08:22:37
لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Date: 2021-03-15 08:20:12
اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2021-06-17 09:17:05
بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-06 08:34:43
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية