الذهب يسجل مستوى قياسياً مقابل الليرة التركية

شفق نيوز/ اخترق سعر الذهب في تركيا مستوى قياسي جديد لتأتي أسعار الذهب كالتالي:

جرام الذهب: 1,023 ليرة تركية

قيراط الذهب 1,710 ليرة تركية

أوقية الليرة 6,846 ليرة تركية

سجل سعر الذهب مستوى قياسي جديد اليوم في تركيا، رغم تراجع سعر الذهب العالمي فوق 1,800 دولار للأوقية. ويأتي ارتفاع سعر الذهب في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية.

وارتفع سعر الذهب من 770 ليرة تركية في بداية شهر ديسمبر إلى 1,023 ليرة تركية اليوم. ليزيد سعر جرام الذهب مقابل الليرة التركية بأكثر من 120% هذا العام.

وخفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة 500 نقطة أساس، ليهبط من 19% إلى 14%. وارتفع سعر الذهب قرابة 70%. وتستمر الليرة التركية في التراجع مع إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة.

رويترز