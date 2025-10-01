الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً وسط مخاوف إغلاق أمريكا ورهانات خفض اسعار الفائدة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجّل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا، يوم الأربعاء، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية، وصدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل عززت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,872.87 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:06 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتبلغ 3,901.40 دولارًا.

تأتي هذه القفزة في الأسعار في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة احتمالية إغلاق حكومي، بعد أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء في تمرير تشريع لتمديد التمويل الحكومي، بينما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات تقشف إضافية تشمل خفضًا في القوى العاملة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن يؤدي أي إغلاق إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة.

وأظهر تقرير "JOLTS" الصادر يوم الثلاثاء نموًا طفيفًا في فرص العمل خلال أغسطس، إلى جانب تراجع في معدلات التوظيف، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على سوق العمل الأمريكية.

ووفقًا لتوقعات الأسواق، بلغت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر 97%، مع احتمال بنسبة 76% لخفض إضافي في ديسمبر، بحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

أما المعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 47.39 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عامًا. وصعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,595.85 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليبلغ 1,267.75 دولارًا.