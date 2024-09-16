الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من ضعف الدولار

شفق نيوز/ قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولارا للأونصة، بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولارا للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى المركزي الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأونصة