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الذهب يسجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-22T06:19:36+0000
الذهب يسجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

شفق نيوز/ سجل الذهب أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الثلاثاء، مع اشتداد الوضع في أوروبا الشرقية بعد أن أمرت روسيا قواتها بدخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا مما زاد الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1909.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو/ حزيران عند 1913.89 دولار للأوقية في وقت سابق، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1912.20 دولار.

قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في OANDA: "مع تدهور الوضع على ما يبدو يومًا بعد يوم في أوروبا الشرقية ، ليس هناك سبب قوي ليكون سلبيًا على الذهب في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الضغوط التضخمية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم تدعم أيضًا المعدن الثمين ، وهو وضع سيتفاقم بسبب العقوبات الغربية الهائلة على روسيا إذا ما بدأت".

وقفز النفط إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، وارتفعت الملاذات الآمنة وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية 1.2٪ إلى 24.23 دولار للأوقية ، وارتفع البلاتين 1.2٪ إلى 1087.44 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 2399.73 دولار.

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