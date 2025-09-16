الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق مع تراجع الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، ذروة قياسية بدعم من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة على الاقتراض.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3,681.18 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 03:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,689.27 دولارًا. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3,718.50 دولارًا.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه يوم 17 سبتمبر، مع احتمال ضئيل لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. انخفاض الفائدة يقلص تكلفة الاحتفاظ بالذهب ويضغط على الدولار، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم.

وقالت شركة SPDR Gold Trust، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاتها ارتفعت يوم الاثنين 0.21% لتصل إلى 976.80 طناً مقارنة بـ974.80 طناَ يوم الجمعة.

إلى جانب ذلك، تراجعت المعادن النفيسة الأخرى: انخفضت الفضة 0.4% إلى 42.52 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1,394.37 دولارًا، فيما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1,180.64 دولارًا.