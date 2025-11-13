الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم توقعات خفض الفائدة

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن إعادة فتح الحكومة الأميركية ستعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4215.87 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4219.90 دولارًا للأوقية.

وجاء الارتفاع بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريعًا يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتسبب في توقف صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

ومن المتوقع أن يؤدي استئناف إصدار تلك البيانات إلى تعزيز رؤية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل اجتماعه المقبل في كانون الأول/ديسمبر، حيث تشير التقديرات إلى احتمال خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفع المعدن النفيس بنسبة 60% منذ بداية العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولارًا للأوقية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وآمال خفض الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.4% إلى 54.15 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1614.95 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1486.28 دولارًا للأوقية.