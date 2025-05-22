الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروتها منذ أسبوعين، يوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الطلب على سندات الخزانة، مما يسلط الضوء على انخفاض الشهية للأصول الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 3336.43 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من آيار/ مايو الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7% لتصل إلى 3337.60 دولاراً.

وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار أمس الأربعاء، وهو ما يثقل كاهل ليس الدولار فحسب بل وول ستريت أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني الأمريكي AAA الأسبوع الماضي.

ويعتبر الذهب استثماراً آمناً في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% لتصل إلى 33.66 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1072.43 دولاراً، وخسر البلاديوم 1.4% ليصل إلى1023.50دولاراً.