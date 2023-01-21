الذهب يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية

2023-01-21T04:46:47.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم أمس الجمعة، بصورة طفيفة مع قوة الدولار الأمريكي مسجلة المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1928.2 دولاراً للأونصة مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%.

وبذلك يسجل المعدن الأصفر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس آب 2020.

هذا وتراجع الدولار الأميركي بنحو 11% من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز: يحافظ الدولار الأميركي على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضاً في أسعار الذهب الأسبوع المقبل.

 

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio