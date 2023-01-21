الذهب يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم أمس الجمعة، بصورة طفيفة مع قوة الدولار الأمريكي مسجلة المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1928.2 دولاراً للأونصة مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%.

وبذلك يسجل المعدن الأصفر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس آب 2020.

هذا وتراجع الدولار الأميركي بنحو 11% من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز: يحافظ الدولار الأميركي على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضاً في أسعار الذهب الأسبوع المقبل.