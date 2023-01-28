الذهب يسجل سادس مكاسبه الأسبوعية على التوالي

شفق نيوز/ تراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لكنها سجلت سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولاراً للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قراراً بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية اليوم السبت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - بنحو 4.4% الشهر الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ أكتوبر / تشرين الأول من 2021 وبنسبة 0.3% على أساس شهري.