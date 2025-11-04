الذهب يسجل أرقاما قياسية مع نمو صناعة المجوهرات

شفق نيوز - بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب، بما في ذلك الطلب خارج البورصة، بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,313 طنا، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي. إلا أن هذا الارتفاع فاقه مؤشر قيمة الطلب، الذي قفز بنسبة 44% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 146 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

وأضاف المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن الطلب ارتفع في الربع الثالث من عام 2025 حتى الآن بنسبة 1% ليصل إلى 3,717 طنا، بما يعادل 384 مليار دولار أميركي من حيث القيمة، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي.

وأشار إلى ان مشتريات البنوك المركزية ظلت مرتفعة عند 220 طناً، بزيادة 28% عن الربع السابق، على الرغم من أن مشتريات العام الماضي البالغة 634 طناً كانت بوتيرة أبطأ من 724 طناً تم شراؤها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وسجل صناعة المجوهرات في الربع الثالث ارتفاعا مقارنة بالربع الثاني حيث بلغ 419.2 طنا. كما سجل استهلاك المجوهرات في الربع الثالث انخفاضًا سنويًا ليصل إلى 371 طنًا، مع استمرار ضغوطات على أحجام التداول في ظل أسعار قياسية. .

كان الطلب على التكنولوجيا أضعف قليلاً مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. وواجه الدعم الناتج عن تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي ضغوطاً معاكسة من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الذهب.

أضافت استثمارات السوق خارج البورصة 55 طنًا إلى الطلب في الربع الثالث.

ويعكس هذا المقياس استمرار الاهتمام العالمي الواسع من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة، ولا سيما في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.