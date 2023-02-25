الذهب يسجل رابع خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب مع اغلاق امس الجمعة بنحو 0.5% إلى 1817.10 دولارات للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 1.3%.

وتراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية منذ بداية فبراير شباط، وارتفاع الدولار يجعل حيازة الذهب غير مرغوب بها التي لا تدر فائدة.

هذا وكشفت بيانات اقتصادية أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -باستثناء الغذاء والطاقة- بنسبة 0.6% في يناير كانون الثاني على أساس شهري.