الذهب يسجل أدنى مستوى له في شهر واحد مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الامريكي.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1748.13 دولارٍ للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بعدما أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس/آب عند 1741.86 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1748.60 دولار.

ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا، مما أضر بجاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

في مكان آخر ، تراجعت الفضة 0.8 ٪ إلى 22.22 دولارًا لمرة واحدة ، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي.

وانخفض ايضا البلاتين إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 907.50 دولارًا أمريكيًا وانخفض في آخر مرة بنسبة 2.5 ٪ عند 917.58 دولارًا، وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1952.69 دولار.