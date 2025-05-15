الذهب يسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من شهر، يوم الخميس، قبيل بيانات أمريكية مهمة من المتوقع أن تقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3153.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 3156.90 دولاراً.

واختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات أمس الأربعاء على تباين، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنحو 20%، وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 10%، وأضاف مؤشر ناسداك أكثر من 0.7%.

ومن المقرر أيضاً أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بدلاً من تموز/ يوليو المقبل، كما كان متوقعاً في السابق.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.98 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 980.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.1% إلى951.90دولاراً.