الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار الذهب، يوم الخميس، أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بارتفاع الدولار وتصاعد المخاوف التضخمية عقب الهجمات الأميركية الجديدة على إيران وارتفاع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، (7:9 بتوقيت بغداد) هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4380.62 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 26 مارس/آذار الماضي.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.6% إلى 4377.10 دولاراً، وفق بيانات رويترز.

وجاء التراجع بالتزامن مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل لدى شركة StoneX مات سيمبسون إن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وغياب مؤشرات واضحة بشأن اتفاق سلام يدعمان الإقبال على الدولار، ما يبقي الذهب تحت الضغط.

وكان مسؤول أميركي قد قال لرويترز، إن الجيش الأميركي نفذ غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعاً عسكرياً اعتُبر تهديداً للقوات الأميركية وحركة الشحن في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقريراً إيرانياً بشأن اتفاق لإعادة حركة الملاحة عبر المضيق.

وفي السياق، قالت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليسا كوك، إن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير حالياً، مع الاستعداد لرفعها إذا استمرت الضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية والحرب مع إيران والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3% إلى 72.37 دولاراً للأونصة، فيما خسر البلاتين 1.4% إلى 1890.81 دولاراً، ليسجلا أدنى مستوى لهما في نحو شهر، كما انخفض البلاديوم 1.9% إلى 1364.26 دولاراً.