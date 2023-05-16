الذهب يسجل تراجعاً بعد إشارات من المركزي الأمريكي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعدما اشارات حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولاراً.

وأشار أعضاء في المركزي الأمريكي يوم أمس الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولاراً، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولاراً.