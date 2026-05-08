الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
شفق نيوز - أربيل
ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على الرغم من تجدد القتال.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت غرينتش. وزاد الذهب 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران عند 4709.90 دولارات.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات أمس الخميس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، لكن إيران قالت إن الوضع عاد إلى طبيعته بينما قالت الولايات المتحدة إنها لا تريد تصعيد الموقف.
وتجددت الأعمال القتالية في وقت تنتظر فيه واشنطن رد إيران على مقترح أمريكي لوقف القتال.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 79.10 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 2032.70 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1482.50 دولاراً.