الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب ​أسبوعية في ظل تراجع المخاوف المرتبطة ‌بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ​بين الولايات المتحدة وإيران على الرغم ​من تجدد القتال.

وصعد الذهب في المعاملات ⁠الفورية 0.3 بالمئة إلى 4700.80 ​دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت غرينتش. ​وزاد الذهب 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو ​حزيران عند 4709.90 دولارات.

وتبادلت الولايات ​المتحدة وإيران الهجمات أمس الخميس في أخطر اختبار ‌حتى ⁠الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، لكن إيران قالت إن الوضع عاد إلى طبيعته بينما قالت الولايات المتحدة ​إنها لا ​تريد ⁠تصعيد الموقف.

وتجددت الأعمال القتالية في وقت تنتظر فيه واشنطن رد ​إيران على مقترح أمريكي لوقف ​القتال.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 79.10 ⁠دولاراً ​للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 ​بالمئة إلى 2032.70 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة ​إلى 1482.50 دولاراً.