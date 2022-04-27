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الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-27T09:23:31+0000
الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، (27 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 389 الف دينار، وسعر الشراء 385 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 388 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 345 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الفاً و 400 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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