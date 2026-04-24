الذهب يستقر ويتجه لتسجيل خسارة اسبوعية وسط ارتفاع النفط

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، لكنه في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة ​مرتفعة لفترة أطول، في ظل جمود محادثات السلام بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4686.29 دولارا للأوقية (الأونصة).

وخسر المعدن النفيس ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.