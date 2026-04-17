الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

استقر سعر الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع ​الرابع على التوالي، إذ هدّأت آمال التوصل ‌إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد ​الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ​إلى 4794.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0053 ⁠بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو واحد ​في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولاراً.