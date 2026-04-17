الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
2026-04-17T04:41:51+00:00
شفق نيوز - أربيل
استقر سعر الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ هدّأت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4794.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0053 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولاراً.