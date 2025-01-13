الذهب يستقر وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تعزيز تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة للموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين استمرت حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب القادمة في تغذية الطلب على الملاذ الآمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2689.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:12 بتوقيت جرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في شهر الذي سجله يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2719.50 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "أظهر المعدن الأصفر مرونة وقد تعكس القوة جاذبيته المتجددة كتحوط ضد مخاطر التضخم، خاصة وأن التساؤلات تثار الآن حول مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتطلع الأسواق إلى نظرة أقل تشاؤما مما أشار إليه صناع السياسات في الولايات المتحدة في ديسمبر".

وعزز تقرير الوظائف الإيجابي الصادر يوم الجمعة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام وسط مخاوف متزايدة من أن تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض أو زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وقد وضع المتداولون الآن في الحسبان بالكامل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر ويتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، والتي ستكون في يونيو/حزيران.

ويتم استخدام السبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.36 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 962.18 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 950.90 دولارا.