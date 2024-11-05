الذهب يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية واجتماع الفيدرالي

شفق نيوز/ استقر الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية ، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تحديث الأسعار

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.

وشهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2743.40 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.36 دولارا للأونصة.

وخسر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا ليسجل 980.81 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1071.14 دولار، بحسب بيانات رويترز.