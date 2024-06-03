الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات أمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن التضخم استقر وعززت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ولم يتغير السعر الفوري للذهب تقريبا عند 2322.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار الذهب نحو 2% في مايو/أيار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2342.70 دولارا.

وكانت بيانات يوم الجمعة، قد أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة قد استقر في أبريل، مما زاد الرهانات على خفض سعر الفائدة في سبتمبر . ويتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 54% تقريبًا للخفض في سبتمبر، مقابل حوالي 49% قبل صدور التقرير.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 30.12 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 1040.80 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.5% إلى 908.19 دولارات.