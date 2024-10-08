الذهب يستقر وسط ترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الثلاثاء ،مع ترقب المتعاملين في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولارا للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولارا.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر أيلول وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولارا للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولارا، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولارا.