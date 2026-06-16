الذهب يستقر وسط ترقب الاتفاق الأميركي الإيراني وقرار الفائدة

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين تفاصيل الاتفاق المبدئي بين أميركا وإيران وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4315.87 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب بنسبة 0.3% إلى 4337.10 دولاراً للأونصة.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 3.6% خلال جلسة أمس الاثنين، مدفوعاً بمخاوف الأسواق المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران، في وقت لم تُكشف فيه تفاصيل الاتفاق بشكل كامل ولم يتم التوصل إلى هدنة دائمة حتى الآن.

كما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره يوم غدٍ الأربعاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 69.29 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1751.55 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 1.6% إلى 1327.27 دولاراً للأونصة.