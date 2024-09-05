الذهب يستقر مع حذر المستثمرين قبل بيانات أمريكية

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، يوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الأدلة على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2494.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2524.90 دولارا.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في يوليو تموز، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد قوتها، لكن الانخفاض في حد ذاته ربما لا يكون كافيا لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل، كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف الصادر عن ADP، وقراءة عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، وبيانات طلبات البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.21 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.76 دولارا.