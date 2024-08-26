الذهب يستقر مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات تيسيرية من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2511.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2546.40 دولارا.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة في الطريق.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهرا، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.70 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 957.88 دولارا وخسر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 954.92 دولارا.