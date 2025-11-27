الذهب يستقر مع ترقب خفض الفائدة من المركزي الأميركي

شفق نيوز– متابعة

استقر الذهب على نطاق واسع يوم الخميس، بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين خلال الجلسة السابقة، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول وسط إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,154.09 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4,151.20 دولاراً للأوقية.

وصرح عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ البنك كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول قد يكون ضرورياً بسبب ضعف سوق العمل الذي يضغط على عوائد سندات الخزانة.

لكن هذا الموقف جاء متناقضاً مع آراء عدد من رؤساء الاحتياطي الفدرالي الإقليميين الذين دعوا إلى التريث في خفض الفائدة إلى حين ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً على تراجع التضخم نحو هدف 2%.

وفي السياق ذاته، قال كيفن هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة بنك الاحتياطي الفدرالي، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى احتمالات تبلغ 85% لاتخاذ قرار بخفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يعزز جاذبية الذهب غير المدر للعائد في بيئة الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4% إلى 1611.04 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 1409.87 دولار.