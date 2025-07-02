الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

شفق نيوز – متابعة

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية وتقييمهم للموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بشأن خفض أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث بلغ سعر الأوقية 3341.70 دولاراً بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3351.40 دولار.

وأكد باول أن البنك المركزي الأمريكي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، متجاهلاً مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض فوري وعميق.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقرير ADP المقرر اليوم، وأرقام الرواتب غير الزراعية المقررة الخميس، لمزيد من المعلومات حول سوق العمل.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 35.99 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 1353.22 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1112.85 دولاراً.