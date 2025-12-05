الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة الأميركية

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما حاول ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية موازنة تأثير ضعف الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4208.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0358 بتوقيت جرينتش، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.5 بالمئة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولاراً للأوقية.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وقال كونال شاه، رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز، إن السوق "تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي من قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي"، مشيرًا إلى أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تضغط على أسعار الذهب.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 9 و10 ديسمبر / كانون الأول، في وقت عادة ما تدعم فيه أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

كما يترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر / أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 58.98 دولار يوم الأربعاء، بينما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار متجهًا لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.