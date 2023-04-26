الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولارا للأوقية بحلول الساعة 040:42 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.05 بالمئة إلى 2006.20 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل نيسان مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأمريكي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو / أيار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1094.12 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1498.95 دولارا.