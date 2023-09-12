الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ استقر أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولارا.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولارا، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولارا.