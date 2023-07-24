الذهب يستقر مع ترقب المتعاملين لقرارات بنوك مركزية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو تموز.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.80 دولارا.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو / تموز مما حد من ارتفاع الذهب، إذ أن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.6 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 960.78 دولارا وانخفض البلاديوم 0.51% الى 1.279.50 .