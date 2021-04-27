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الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-27T07:33:29+0000
الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تطلع المتعاملين في السوق لإجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولارا للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولارا للأونصة.

وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام قرب مستوي 1.570 بالمئة.

ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد البلاد.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلي 2924.12 دولارا للأونصة بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2941 دولارا أمس الاثنين.

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