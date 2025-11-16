الذهب يستقر مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد، ( 16 تشرين الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 780 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 776 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 810 آلاف و 820 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 780 الفا 790 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 860 ألف دينار، وعيار 21 بيع 820 الفا، وعيار 18 بيع 703 آلاف.

هذا وانخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 141400 دينار مقابل 100 دولار.