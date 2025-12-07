الذهب يستقر مع تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 847 ألف دينار، وسعر الشراء 843 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 817 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 813 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 850 ألفا، و 860 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و 830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 883 ألف دينار، وعيار 21 بيع 843 الفاً، وعيار 18 بيع 723 ألف دينار.

وشهدت أسواق العملة في العراق، صباح اليوم الأحد، تذبذباً جديداً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مع انخفاض في بغداد يقابله ارتفاع طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد، لتسجّل 142700 دينار لكل 100 دولار، بعدما بلغت يوم أمس السبت 142800 دينار.

وفي المقابل، شهدت أسواق أربيل، ارتفاعاً طفيفاً في سعر الصرف، حيث بلغ 141900 دينار للبيع و 141750 ديناراً للشراء لكل 100 دولار.