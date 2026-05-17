الذهب يستقر مع تباين أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، استقراراً في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل مع تذبذب سعر الدولار مقابل الدينار في التداولات الصباحية، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي و التركي والأوروبي) 982 ألف دينار، وسعر الشراء 978 الفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 952 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 948 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 985 و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 و 965 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.021 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 975 الفاً، و عيار 18 سعر بيع 835 ألفاً.

ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع تباين أسعار الدولار، حيث انخفضت الصيرفة بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153,800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 153,900 دينار، بينما استقرت أسعار الصرف في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,400 دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في التاريخ بالأسواق المحلية العراقية، علماً أن تسعير الذهب لدى الصاغة يعتمد على عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار محلياً.