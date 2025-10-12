الذهب يستقر مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد (12 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 792 الف دينار، وسعر الشراء 788 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلها امس السبت دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 762 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 758 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 ألف دينار و 805 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفا و 775 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 865 ألف دينار، وعيار 21 بيع 825 الف دينار، وعيار 18 بيع 707 الف دينار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي انخفاضا، مقابل الدينار العراقي، - بشكل طفيف - في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 141650 ديناراً عراقيا مقابل 100 دولار.