الذهب يستقر مع انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة

شفق نيوز/ حافظ الذهب على ثباته، يوم الاثنين، حيث خفت المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا بعد مجموعة مختلطة من بيانات الوظائف الأمريكية.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1787.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 يونيو عند 1794.86 دولارًا يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1787.60 دولارا.

وفي الوقت نفسه، يعزز الانتعاش في سوق العمل الأمريكية تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية والخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبتهج الأسواق بمزيد من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي القوي وسط مخاوف بشأن استمرار التضخم.

في مكان آخر، ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 26.55 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3٪ إلى 2793.16 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 1094.99 دولارًا.