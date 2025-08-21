الذهب يستقر مع انتظار تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز- متابعة

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انطلاق الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,339.97 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتسجل 3,382.40 دولاراً.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة رئيسية يوم غد الجمعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون موقف البنك من أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بخفضها ربع نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول.

ويأتي ذلك بعد أن أبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما أظهر محضر اجتماعاته الأخيرة أن أغلب أعضائه يفضلون الإبقاء على المعدلات دون تغيير حالياً.

في سياق سياسي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاكمة الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة على خلفية مزاعم تتعلق برهن عقاري، مما زاد من الضغوط على البنك المركزي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 37.85 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1334.58 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1108.84 دولاراً.