الذهب يستقر مع انتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/ ايلول.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولارا.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل.

وتتوقع السوق حاليا بنسبة 54 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لاداة مراقبة أسعار الفائدة الاتحادية التابعة لمجموعة سي إم أي .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.20 دولارا.