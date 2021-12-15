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الذهب يستقر مع انتظار المستثمرين لقرار أمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-15T06:31:24+0000
الذهب يستقر مع انتظار المستثمرين لقرار أمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيسرع تراجعه في نهاية اجتماع استمر يومين.

لم يتغير سعر الذهب الفوري كثيرًا عند 1769.92 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0354 بتوقيت غرينتش بعد انخفاض ما يقرب من 1٪ يوم الثلاثاء ، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1٪ إلى 1769.90 دولارًا للأوقية.

يراقب التجار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة ما إذا كان يحفز من تسريع برنامج شراء السندات ويقدم توقعاته لارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة لاسعار المعادن الاخرى فقد تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.88 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 917.98 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1633.14 دولاراً.

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