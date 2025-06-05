الذهب يستقر مع انتظار المتداولين لإشارات اقتصادية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب عالمياً، يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات أمريكية أضعف من المتوقع وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي المستمر، بينما يتطلعون إلى بيانات الوظائف الأمريكية بحثاً عن المزيد من المؤشرات الاقتصادية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3.372.91 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 3.396.60 دولاراً.

وحصل الذهب على الدعم بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأمريكي، مشيراً إلى ارتفاع التكاليف والأسعار بسبب زيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ اجتماع السياسة الأخير.

واكتسبت أسعار الذهب زخماً إضافياً بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا في آيار/ مايو الماضي أقل عدد من العمال في أكثر من عامين، مع انتظار المستثمرين تقرير الرواتب غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على المزيد من الأدلة حول سوق العمل.

ودخلت مضاعفة ترامب للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ حيث يميل الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 34.51 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.1% إلى 1097.13 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 998.71 دولاراً.