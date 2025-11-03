الذهب يستقر مع ارتفاع الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مع تأثر المعدن النفيس بارتفاع الدولار وتقليص المستثمرين رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عقب تصريحات متشددة لرئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي. كما أسهم تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في كبح الطلب على الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,997.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4,008.60 دولار للأوقية.

وتراجع المعدن الأصفر بنحو 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولارًا للأوقية الذي سجله في 20 أكتوبر/تشرين الأول، مع صعود الدولار إلى قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر/تشرين الأول للمرة الثانية هذا العام، فيما تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال خفض جديد في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 71%، انخفاضًا من توقعات سابقة تجاوزت 90%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، أبرزها تقرير الوظائف الصادر عن ADP وقراءات مؤشري مديري المشتريات من ISM، بحثًا عن إشارات قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية الأميركية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 48.77 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 1% إلى 1,583.28 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.4% ليبلغ 1,439.21 دولارًا.