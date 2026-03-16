الذهب يستقر قرب 5000 دولار مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن قلصت خسائرها التي بلغت نحو 1% في وقت سابق من الجلسة، في ظل ضعف الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى نحو 5020.79 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي لتسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.7% إلى 5024.90 دولاراً للأونصة.

وجاء استقرار المعدن النفيس مع تراجع الدولار قليلاً، ما جعل السلع المسعّرة به مثل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، في وقت انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الأمر الذي دعم جاذبية المعادن النفيسة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث، ما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية ويُبقي مضيق هرمز مغلقاً.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 80.62 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 2060.32 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1576.41 دولاراً للأونصة.