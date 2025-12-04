الذهب يفقد زخمه بعد بيانات التوظيف الأميركية

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات وظائف في اميركا عززت التوقعات بأن البنك الفدرالي سيخفض معدل الفائدة الأسبوع المقبل، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وأظهرت بيانات ADP التي صدرت أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي الاميركي فقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلاف التوقعات التي رجّحت إضافة 5 آلاف وظيفة.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى RJO Futures، في تصريحات نقلتها رويترز، إن بيانات الوظائف المخيبة للآمال، إلى جانب وصول أسعار الفضة لأعلى مستوى على الإطلاق، يدعمان أسعار الذهب.

وكشفت أداة CME لرصد استطلاعات الرأي بشأن التوقعات لمسار الفدرالي عن احتمالات تبلغ 89% بأن يخفض البنك معدل الفائدة في الأسبوع المقبل.

ولا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في اميركا عن سبتمبر/أيلول يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي. وتميل معدلات الفائدة المنخفضة إلى دعم الأصول التي لا تدرّ عائداً مثل الذهب.

وبالنسبة للفضة، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 102% منذ بداية العام الجاري نتيجة مخاوف بشأن سيولة السوق، بعد التدفقات الخارجة نحو الأسهم الاميركية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 4226.1 دولار للأونصة، كما تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجلاً 4195.70 دولاراً للأونصة.

أما الفضة، فارتفع سعر العقود الآجلة بنسبة 0.3% ليصل إلى 58.78 دولاراً للأونصة.