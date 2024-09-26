الذهب يستقر قرب مستويات تاريخية مرتفعة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، لتبقى قرب مستويات تاريخية مرتفعة، وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، رغم أن المكاسب كانت محدودة قبيل تصريحات مرتقبة من صناع السياسات الرئيسيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2661.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولارا يوم أمس الأربعاء، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2684.50 دولارا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي. إم تريد": "نجح التعافي الطفيف للدولار في إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، ولكن مع استمرار الأسواق في توقع المزيد من التخفيضات القوية من جانب الفيدرالي من الآن وحتى نهاية العام، يبدو أن الاحتمالات تميل إلى صعود سوق الذهب".