الذهب يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في نمو الوظائف بالولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم آب بنسبة 1.5% إلى 4186.80 دولاراً للأونصة.

وأظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر حزيران تباطؤاً حاداً في نمو التوظيف، إلى جانب خفض تقديرات مكاسب الرواتب للشهرين السابقين، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تراجعت احتمالات الرفع في أيلول إلى نحو 55%.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 62.48 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1645.05 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1275.18 دولاراً للأونصة.